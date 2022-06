Een hele zomer lang kunstroute in Aalst: “Kunstenaars én handelszaken ontdekken”

Erembodegem Stad maakt muur naar pastorie­tuin Erembode­gem open: “Vanaf voorjaar 2023 toeganke­lijk voor iedereen”

De pastorietuin van Erembodegem zal tegen begin 2023 een openbaar park worden in het centrum van de grootste deelgemeente van Aalst. Langs de Dender zal jong en oud er kunnen genieten van het groen en naar hartenlust kunnen ravotten. De eerste stap werd deze week gezet, want de stad Aalst liet een gat maken in de muur van de pastorietuin.

9 juni