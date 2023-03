Een geslaagde scholenbeurs in CC De Werf: “Je kind inschrijven in een secundaire school is een belangrijke stap.”

De stad Aalst organiseerde in samenwerking met de CLB’s en het lokaal overlegplatform secundair onderwijs een infodag rond de overstap naar een secundaire school in Aalst. Deze infodag vond plaats in CC De Werf en was volzet.

“Je kind inschrijven in een secundaire school is een belangrijke stap”, legt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs, uit. “De regelgeving daarover is de laatste jaren wat veranderd. Net zoals de organisatie van het secundair onderwijs zelf, overigens. Het is dus logisch dat ouders, om de best mogelijke keuze voor hun kind te kunnen maken, over zoveel mogelijk correcte informatie willen beschikken. Als lokale overheid vinden we het onze taak om alle beschikbare informatie te bundelen en een dag te organiseren waarop ouders een mooi overzicht kunnen krijgen en al hun vragen kunnen stellen. Ik denk dat we daar met deze infodag goed in slagen. De meer dan 400 inschrijvingen tonen inderdaad aan dat de nood aan een dergelijk initiatief inderdaad leeft.”

Tijdens de infosessies kregen de ouders uitleg over het secundair onderwijs in het algemeen en werden ze wegwijs gemaakt in de inschrijvingsprocedure voor volgend schooljaar. Door het grote aantal inschrijvingen waren de infosessies volzet, maar tegelijkertijd vond ook een vrij toegankelijke scholenbeurs plaats, waarop alle Aalsterse secundaire scholen met een 1ste graad aanwezig waren. Ouders en kinderen kregen hier een volledig overzicht van wat er in Aalst aangeboden wordt en konden kennismaken met de verschillende scholen. Ook de CLB’s, Huis van het Kind en de ouderkoepels waren aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

“Voor de ouderkoepels is het een meerwaarde om hier aanwezig te zijn, we streven ernaar om het partnerschap tussen ouders en school te versterken. Goede relaties tussen ouders, school en leerlingen zijn niet alleen aangenaam, maar kunnen ook een belangrijke invloed hebben op de schoolloopbaan van het kind. Een persoonlijke kennismaking met de school is ook essentieel bij het maken van een schoolkeuze van je kind”, zeggen de vertegenwoordigers van de ouderkoepels. Wie de infodag gemist heeft, kan via deze link of via onderwijs@aalst.be de presentaties en de filmpjes opvragen.

