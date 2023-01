Een avond vol meditatie en zen in Netwerk Aalst: “Eerst meditatiesessie en dan samen naar een film kijken”

“De meditatiesessie van Andy Merckaert brengt je helemaal in balans en rust. Ideaal om erna de klassieker Koyaanisqatsi op groot scherm te beleven. Na de film verwennen De Zoon & Michiel je met zalige ambient”, zegt Netwerk Aalst. “Koyaanisqatsi is een profetische film over hoe we de Aarde uitputten en een cinematografisch pleidooi om de ecologische balans te herstellen, met de sublieme muziek van Philip Glass. Een overweldigende film over het moderne leven – razend, hypnotisch en immersief. ‘Het leven uit balans’: dat is wat de Noord-Amerikaanse Hopi-indianen uitdrukken met het woord koyaanisqatsi. Samen met componist Philip Glass en cameraman/co-scenarist Ron Fricke maakte Godfrey Reggio in 1982 zijn beroemde visuele essay over het leven in Noord-Amerika. Het filmen nam drie jaar in beslag, waarna het nog eens drie jaar kostte om de beelden te monteren en van een soundtrack te voorzien. Het is werkelijk een unieke film: zonder dialoog, zonder acteurs en zonder plot. Maar met beelden én muziek die voor altijd in je hoofd blijven zitten.”