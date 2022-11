Eddy Buyle (75), de Aalstenaar achter de paarse pakjes die van Nicole en Hugo iconen maakten: “Een jaar later aapte ABBA ons gewoon na”

Het is 7 april 1973. Nicole en Hugo zingen in hun iconische paarse outfits ‘Baby, baby’ op het Eurosongfestival. Nee, dat jaar wint België Eurosong niet, maar de beelden van dat zingende koppel in hun identieke paarse pakjes in Las Vegasstijl gaan wél de hele wereld rond. Vanaf dan behoren ze tot het collectieve geheugen van België én het Eurosongfestival. De bedenker en ontwerper van die pakjes? Niemand minder dan Aalstenaar Eddy Buyle (75): “Een man en vrouw in een paars kostuum, met glitters en olifantenpijpen: dat was ‘du jamais vu’ in die tijd.”