DVM-leerlingen blijven een nachtje slapen op school: “Samen naar een film over de Sint gekeken”

Lede Broers Tom (50) en Dieter (44) openen Doe-het-zelf­zaak Hubo in voormalige loods bussen De Ras

Vanaf woensdag 9 november is er in Lede opnieuw een Doe-het-zelfzaak. Dat is goed nieuws voor klussers want zij moesten tot nu toe steeds voor materiaal naar Wichelen, Erpe, Aalst of Wetteren. Iets dat broers Tom (50) en Dieter (44) Waterschoot uit Hamme al jaren in de smiezen hadden. “Ons oog viel vijftien jaar geleden al op deze plek”, vertellen ze. Wij keken binnen al een keertje rond.

7 november