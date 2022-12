Drugsdealer krijgt achttien maanden cel

Aalst Veel waterpret in openings­week­end Aquatopia: “Onze eerste reactie? ‘Oh wauw, zo mooi’”

Buiten vriest het zo hard dat er al een dunne laag ijs ligt op de Dender in Aalst, maar binnen in Aquatopia stijgt de temperatuur van het water naar een subtropische 30 graden Celsius. Na drie jaar plannen en bouwen is het nieuwe stedelijke zwembad van Aalst helemaal klaar en de 232 meter aan glijbanen zijn dé attractie. Dat bleek alvast tijdens het openingsweekend vol waterpret.

18 december