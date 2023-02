Dronken vrouw valt in Dender langs jaagpad, getuige springt haar achterna en kan haar redden

ErembodegemAan het jaagpad in Erembodegem is zaterdag in de vooravond een vrouw in het water terechtgekomen. De vrouw was onder invloed op het moment van de feiten. Een getuige die het zag gebeuren sprong haar meteen achterna. Beiden werden ze onderkoeld afgevoerd naar het ziekenhuis.