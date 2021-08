Dronken man in kritieke toestand naar ziekenhuis gevoerd na val in Dender

Het ongeval gebeurde rond middernacht ter hoogte van de Houtkaai aan de Dender. Volgens een getuige zat de man nog even voordien in een horecazaak vlak aan de Dender en was hij even aan het water gaan staan om zijn laatste pint te drinken. De man was al onder invloed en verloor mogelijks zijn evenwicht waardoor hij in het water terechtkwam. Een vrouw zag de feiten gebeuren en belde meteen de hulpdiensten die met duikers en boten ter plaatse kwamen.