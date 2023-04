Dringende rioleringswerken in de Brouwerijstraat: “Er is een omleiding voorzien”

CIRK! zoekt straatar­ties­ten: “Ben jij een pure entertai­ner, levend standbeeld of acrobaat?”

Het Aalsterse circusfestival CIRK! is op zoek naar straatartiesten. “Ben jij een getalenteerde muzikant? Een danser of een pure entertainer? Een levend standbeeld? Een acrobaat, clown of jongleur? Dan is CIRK! op zoek naar jou.”