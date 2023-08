Dringende asfalteringswerken in het Wijngaardveld

‘CIRK-archeolo­gen’ doen wonderbaar­lij­ke ontdekking: “Aalst carnaval is 35.000 jaar geleden ontstaan”

CIRK-archeologen hadden dit weekend groot nieuws. In een put in de Korte Zoutstraat hadden ze een skelet van duizenden jaren oud gevonden met daarbij enkele interressante attributen: valse borsten, een lampenkap en een oeroude vogelkooi. “De Oilsjters Voil Jeanet is veel ouder dan we dachten.”