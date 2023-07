Drie weken na heropening legt zware brand Café Soleil in de as

De brand werd iets voor 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag opgemerkt. De eigenaar had amper een half uur eerder de deuren van zijn zaak gesloten. “Bij aankomst van onze diensten was de benedenverdieping al zeer hevig aan het branden", zegt officier Hans Boterberg. “De vlammen waren zich aan het uitbreiden naar de bovenverdieping, maar daar hebben we erger kunnen voorkomen.”