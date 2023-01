Drie reigersoorten broederlijk naast mekaar in Gijzegem: “Blauwe reiger, koereiger en grote zilverreiger”

De grijze wouw is een Afrikaanse roofvogel. In de Gijzegemse Dendermeersen zit er dezer dagen nog een andere Afrikaanse vogelsoort. “De koereiger, die we kennen van documentaires waar ze tussen exotische buffels opgejaagde insecten eten. We ontvingen een foto waarbij die kleinere reigersoort nu samen met grote zilverreigers en overwinterende ooievaars te zien is langs de Dender. Ook de blauwe reiger is van de partij. Klimaatverandering heeft spectaculaire effecten op de vogelwereld”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

De grote zilverreiger komt onder meer voor in Italië, op de Balkan en in Turkije. Hij is bezig aan een opmars in Europa en broedt nu ook in België, Nederland, Duitsland, Slowakije, Polen, Wit-Rusland en Litouwen. De koereiger is iets kleiner, 45 tot 52 cm lang. Van oorsprong komt de soort uit Afrika en bewoonde daar draslanden, cultuurland en graslanden. De vogel heeft zich sinds het begin van de twintigste eeuw verspreid over Zuidwest-Europa. Vanaf de jaren 70 is de vogel meer en meer in België en Nederland te zien.