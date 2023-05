Drie maanden werken op ring van Aalst: “Herinrichting van Gentsesteenweg, Capucienenlaan en Leo de Béthunelaan”

Klaart de hemel op boven de Tragel? “De ontwikke­laar staat klaar voor de realisatie van de nieuwe evenemen­ten­hal”

Zitten we nu echt in de laatste rechte lijn naar de realisatie van een evenementenhal op de Tragel in Aalst? Schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Blommaert (N-VA) blijft ervan overtuigd dat de eerste spadesteek in 2024 zal kunnen gebeuren. “Het wordt een evenementenzaal pur sang, een toekomstige verhuis van Okapi Aalst is definitief uitgesloten.”