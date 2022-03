Drie maanden cel voor organiseren van lockdownfeestje met 28 aanwezigen

Basketbal BNXT League Wout De Paepe (Okapi Aalst) trekt volgend seizoen naar Jeugd Gentson: “Voelt niet aan als stap terug”

Okapi Aalst reist zaterdag af naar Limburg. Niet naar de Belgische bekerwinnaar, wel naar de Nederlandse Basketbal Academie Limburg of kortweg BAL. Okapi Aalst zet vol in op eigen jeugd. Of Wout De Paepe (21) ook op de bus zal zitten, weet de student handelsingenieur nog niet.

17 maart