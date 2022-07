Drie Fransen opgepakt in Aalst na vlucht van honderden kilometers: “Feiten in Frankrijk gepleegd"

De feiten speelden zich af rond 6.30 uur vanochtend op de afrit van de E40 in Aalst. Daar werd een voertuig met Franse nummerplaten klemgereden op de pechstrook door de politie. Drie verdachten sprongen nog uit het voertuig en verstopten zich in de bossen, maar na een lange zoektocht en het gebruik van de politiehelikopter konden alle verdachten opgepakt worden. Wat de reden was voor hun vlucht of wat ze op hun kerfstok hebben is op dit moment nog niet duidelijk. De politie was op de pechstrook alleszins massaal aanwezig om de nodige vaststellingen te doen. Tijdens de vaststellingen was de afrit volledig afgesloten voor het verkeer. Rond 9.00 uur was alles weer vrijgegeven. Het parket bevestigt dat de drie daders zijn opgepakt en dat ze feiten gepleegd hebben in Frankrijk. “Ze zijn eerst naar Brussel gereden en daar hebben ze zich omgekeerd om terug richting Aalst te rijden, daar konden ze klemgereden worden", klinkt het. Mogelijks is er pas volgende dagen duidelijkheid over welke feiten ze gepleegd hebben in Frankrijk.