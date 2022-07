Drie dagen feest op De Pikkeling in Moorsel: “Alleen de internationale folkloregroepen ontbreken nog dit jaar”

“Wij zijn er klaar voor, Pikkeling op 29, 30 en 31 juli in Moorsel. We starten vrijdag 19 uur met de opening van het bloementapijt op Moorsel Dorp. Met het bloementapijt brengen we de bloementeelt, ooit zeer aanwezig in onze regio, in herinnering. Vrijdagavond zorgt om 20.30 uur De Scheve Noot voor de nodige sfeer op de binnenkoer van de hoeve. Op de feestweide in de tent start om 21.30 uur de Prikkeling, met Rok ’n Lol. Op zaterdag en zondag spelen onder andere Just Born, Folkgroep Malahide, Yah Tarara, Folken- semble Muziekacademie Lebbeke, Volksdansgroep Reintje Vos, Kunstgroep Alkuone, Koninklijke Steltenlopers Merchtem. Doorlopend presenteren we jullie onze vaste waarden: Tantris, de Pikkelingkapel, de Vlegeldorsers, de Veldwerkers, demonstratie machinepark, Graantje Korrel. We zorgen uiteraard voor oven- en pannenkoeken, het Pikkelingbiertje en andere streekproducten die je kan nuttigen.”