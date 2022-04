Drie dagen ‘Dendervillage’ op het Werfplein: “Foodtrucks, salsa en springkastelen”

“Vrijdagavond is er een Open Air Apéro vanaf 16.30 uur”, zegt organisator Tom De Winne. “Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei vindt de derde editie van Dendervillage plaats. Een sfeervol Werfplein is de perfecte aansluiter na een bezoekje aan de zaterdagmarkt of op zondag de 1-mei kramerij op rechteroever. We voorzien een reeks foodtrucks met keukens uit alle werelddelen en kinderanimatie. Op zaterdag is er ook een Latin Night met een salsa-initiatie. Op zondag 1 mei is het Kids day, met springkastelen en kinderanimatie.”