Drama bij de Aalsterse ooievaars: “Mama Emma dood teruggevonden, papa Gijs moet nu alleen vier monden voeden”

Treurig nieuws van de ooievaarsfamilie van Aalst, want mama-ooievaar Emma is dood teruggevonden. Dit terwijl ze samen met papa Gijs druk in de weer was hun vier ooievaarskuikens John, Paul, Ringo en George groot te brengen. Hebben de eerste uitgebroede jonge ooievaars in een eeuw in Aalst nu nog een kans op overleven?