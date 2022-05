‘Door Eendracht Groot’ speelt lenteconcert in CC De Werf

Aalst/Asse Drie jaar nadat Kayleigh (14) het leven liet in zwaar ongeval, komt bestuurder (20) eindelijk voor rechtbank: “Er moet gerechtig­heid komen voor onze poppemie”

“In 3 jaar heeft hij nooit contact opgenomen. Het doet pijn om hem dan opnieuw met de wagen te zien rondrijden. Zeker als je weet dat hij al opnieuw een ongeval heeft veroorzaakt.” Severine Hazaer wacht al 3 jaar op antwoorden, nadat haar dochter Kayleigh Leemans (14) uit Asse op 19 augustus 2019 het leven liet in een ongeval in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken (Aalst). Nu is gerechtigheid eindelijk in zicht en moet de nog steeds maar 20-jarige bestuurder zich verantwoorden.

10:47