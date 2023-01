Doodzieke Carmen (48) kan nog een laatste keer op vakantie met haar vijf kinderen: “Mama heeft nog nooit op een vliegtuig gezeten, daar wilden wij nog verandering in brengen”

AalstDe droom van de doodzieke mama van vijf Carmen Souffriau (48) uit Aalst zal dan toch in vervulling kunnen gaan. Net voor eindejaar kreeg ze te horen dat haar kanker uitgezaaid is en dat ze nog maximaal twee jaar te leven heeft. Haar droom om ooit eens met het vliegtuig op reis te kunnen gaan, moest ze opbergen. Maar dat was buiten haar kinderen gerekend.