Donderdag eerste keer ‘Out of office’ in Cinema: “Weekend vervroegd goed inzetten”

“Het is een gloednieuw en voor het eerst op Aalsterse grond breek-de-week afterworkfeestje”, zegt de organisator. “Kort maar krachtig - van 17 uur tot middernacht - feesten op een donderdagavond om het weekend vervroegd goed in te zetten, het kan op 23 juni in zaal Cinema. Het is het ideale moment om samen met vrienden of collega’s eens buiten te komen op een donderdag.”