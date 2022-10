Dominique van de Music Club nieuwe voorzitter District A: “Winkelen in Aalst op de kaart zetten”

De winnaars van de zomeractie ‘Zwemmen in de prijzen’ in Aalst zijn uitgeloot. Die actie liep gedurende drie maanden in verschillende handelszaken van groot Aalst. Er werden in totaal 100.000 loten binnengebracht waaruit 210 prijzen werden getrokken met een totaalwaarde van 15.000 euro. Handelsvereniging District A is dan ook enthousiast over het resultaat. De winnaars worden persoonlijk verwittigd in de loop van komende week. Tevens werd er op de laatste algemene vergadering een nieuwe voorzitter verkozen. Vanaf heden is Dominique Van Der Heyden van de Music Club in de Kerkstraat de nieuwe voorzitter. Doel van District A is winkelen in Aalst nog meer op de kaart te zetten. “Ik ben gemotiveerd om de enthousiaste ploeg van District A te vervoegen”, zegt Dominique. “Momenteel werken we aan de tweede editie van het shopping-magazine WinA en hebben we dit weekend nog Happy Herfst braderij waar we samen met de stad Aalst de Happy Herfst-parade organiseren.”