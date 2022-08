Dolle pret op de Faubourg-stoet van Baardegem: “Al 135 jaar Faubourg, dat moeten we vieren”

“Er doen een twintigtal groepen mee in de stoet”, zegt Geert Van de Velde van het organisatiecomité. “Het was voor ons als organisator wat afwachten wat het zou zijn, het jaar na corona. Gelukkig zien we dat heel veel mensen nog altijd heel veel zin hebben om Faubourg te vieren. Er was ook een lichtstoet op zondag en daar is ook veel volk naar komen kijken. Corona hangt er hier en daar nog wat in, maar ik verschiet ervan hoe enthousiast en goed de Baardegemse groepen naar buiten komen vandaag.”