Dokter Erik Andries (77) overleden: “Hij stond aan de wieg van de internationaal erkende cardiologie van het OLV-ziekenhuis”

“Het bericht bereikte ons dat dokter Erik Andries na een lange ziekte gisteren is overleden”, aldus het OLV-ziekenhuis. “Elke medewerker van het OLV drukt op een of andere manier een stempel op onze identiteit, maar sommigen laten een diepere afdruk dan anderen. Wie dokter Andries heeft gekend, zal het beamen dat hij één van die personen was die écht zijn stempel op het OLV heeft nagelaten. Samen met dokter Paul Nellens stond hij aan de wieg van de dienst Cardiologie in het OLV, die is uitgegroeid tot het Hartcentrum OLV Aalst en die internationaal erkend is als een toonaangevende organisatie binnen deze medische discipline. Voor zijn collega’s en medewerkers was hij de gedreven man die hun medische dienst steeds naar een hoger niveau wou drijven, en tegelijk aandacht bleef hebben voor het menselijke aspect. Door de huisartsen en professionals uit de eerste lijn zal hij vooral herinnerd worden als de man die onvermoeibaar ijverde voor opleiding en bewustwording van cardiale aandoeningen. Voor zijn patiënten was hij de betrokken arts met een warme persoonlijkheid”, zegt het ziekenhuis.