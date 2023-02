Doedelzakinitiatie in CC De Werf: “En een gratis ticket voor een folkconcert”

Aalst ‘Piepmoment’ in DvM Basis: “Voor peuters die straks hun eerste stapjes zetten in de kleuter­school”

Op 8 en 10 februari is er een ‘Piepmoment’ in DvM Basis in Aalst. Peuters die hun eerste stapjes zullen zetten in de kleuterschool kunnen dan op ontdekkingstocht in DvM Basis.

