Dodelijk drama in Aalst: bestelwagen PostNL rolt zonder bestuurder weg en sleurt twee mensen mee

Aalst Aalst schakelt versnel­ling hoger met plaagsto­ten rond Ros Beiaard door eigen Ros Balatum te verwelko­men: “Aalste­naars, ga maar naar Dendermon­de, maar pak veel ajuinen mee”

In de zonovergoten keizerlijke stede Aalst huppelde en dartelde het Ros Balatum door de straten in wat daar ‘de ware ommegang’ genoemd werd. Twee weken voor de Ros Beiaardommegang in Dendermonde, maakte het Ros Balatum zijn blijde intrede in Aalst onder luid gejuich en applaus. “De Dendermondenaars zijn naar Aalst gekomen om te spioneren”, riep Aalsterse Draeckenier Anton Cogen door de microfoon voor een volle Grote Markt.

15 mei