Dit zijn de 14 ‘Erkende Frituristen’ van de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen

Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden vooraleer je het kwaliteitslabel in ontvangst mag nemen. De frituristen moeten bijvoorbeeld al vijf jaar ervaring hebben of een frituuropleiding hebben gevolgd. Daarnaast moet je ook voldoen aan de wettelijke voedselveiligheidsnormen en beschikken over een professionele friteuse. Zelfs de afmetingen van de friet worden mee in rekening gebracht, net als de versheid ervan. En dat is niet alles: een ‘Erkend Friturist’ moet ten minste acht frietsauzen verkopen en zijn snacks en frieten aanbieden in kartonnen bakjes of puntzakken.