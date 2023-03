Dierenasiel van Aalst krijgt bijna 10.000 euro energiesteun van Vlaanderen

Van comedy voor het goede doel met Alex Agnew tot carnaval: vijf uittips dit weekend in het Pajotten­land, de Vlaamse rand en Brussel

Nog geen plannen dit weekend? Halfvasten nu zondag en de lente is in aantocht, dus staat er opnieuw heel wat te gebeuren. Van wandelingen tot carnavalsfeesten en stand-up comedy met Alex Agnew voor het goede doel, wij lijsten het hieronder even voor jou op. Maak er een deugddoend weekend van!