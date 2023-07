Deze bedrijven in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen gingen deze week failliet

Bloemenwin­kel naast Sint-Jozefskerk heeft nog altijd geen overnemer: “Het is zonde, de naam van de zaak bestaat meer dan honderd jaar”

“Wij zijn aan de laatste zes maanden bezig van onze bloemenwinkel, daarna is het tijd voor pensioen. Tot 30 juni doen we voort”, vertelde Bernadette rond Kerstmis. Ondertussen zijn we bijna zeven maanden verder en is er nog altijd geen overnemer gevonden voor bloemenzaak Bloemenweelde naast de Sint-Jozefskerk in Aalst.