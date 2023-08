Deze 6 kappers geven je kind een nieuwe coupe in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen.

Burgemees­ter Veerle Baeyens (N-VA) reageert op beschuldi­gin­gen: “Turnclub kreeg 1.300 euro subsidie, net als zoveel verenigin­gen”

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) is mogelijk schuldig aan belangenvermenging en is mogelijk ook betrokken bij een geval van subsidiefraude. Dat blijkt uit een onderzoek van Audit Vlaanderen. “We nemen akte van de opmerkingen en gaan ermee aan de slag”, zegt burgemeester Baeyens (N-VA) in een eerste reactie.