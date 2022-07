DESTRIJD93 in zaal Cinema: “Beat battle en live acts met Bougieman en LeBlanc”

“Beatmakers krijgen één namiddag de tijd om een plaat om te toveren tot een dirty beat. Breng je eigen gear mee, wij zorgen voor de ruimte en de sfeer. Alle tracks worden gespeeld op het geluidssysteem van Cinema. We zullen een winnaar kiezen die een mooie prijs krijgt, maar het belangrijkste doel is om muziek en creativiteit te beleven. Iedereen is welkom om met ons muziek te maken. Beatmakers krijgen ook gratis toegang tot de optredens en dj-sets ‘s avonds”, zegt de organisator.

‘s Avonds zijn er live acts en betaal je 4 euro toegang in voorverkoop. “Zodra de beatmakers hun magie hebben gecreëerd, is het tijd voor live hip hop actie. We beginnen met LeBlanc. Nederlandstalige rapper uit Brussel. Zet hiphop in de kijker op Bruzz in zijn radioshow LeBlanc Late Night. LeBlanc past duidelijk in de reeks Brusselse rappers die al enkele jaren de scene veroveren, maar hij voegt er zijn eigen laid-back vibe aan toe. Zijn sappige accent glijdt over catchy beats, zijn teksten gaan verder dan de oppervlakte. Momenteel werkt hij aan EP’s met Félé Flingue en Le77. Hij stond al in de AB en VK. Nu kan je hem voor het eerst zien in Aalst. En hij brengt special guests mee om de toon te zetten”, zeggen de organisatoren.