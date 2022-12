Derde verdachte (16) van drillrapmoord ook naar gesloten instelling: “Nooit intentie gehad om slachtoffer te doden”

Aalst/BerchemDe derde verdachte van de moord op Steven B. is vanmiddag verschenen voor de jeugdrechter in Dendermonde. De 16-jarige jongen werd deze week opgepakt en is nu ook in een gesloten instelling geplaatst. “Hij zal meewerken aan het onderzoek, maar de intentie om te doden was er nooit", zeggen zijn advocaten Kjell Verleysen en Jeroen D’Hondt.

De feiten gebeurden vorige week woensdag in de Wapenstilstandlaan in Berchem. Daar staan drie jongemannen hun slachtoffer Steven B. op te wachten. De tiener krijgt verschillende messteken, en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De eerste twee verdachten konden snel gearresteerd worden. De derde verdachte, een 16-jarige jongen uit Aalst, bleef eerst een hele tijd onder de radar. Gisteren kon hij toch gearresteerd worden. Hij verbleef al die tijd gewoon thuis, maar het duurde even om de jongeman te lokaliseren. Totdat hij deze week uit zijn bed werd gelicht en opgepakt door de politie.

Donderdagnamiddag werd hij voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Die besliste om de jongeman ook in een instelling te plaatsen. Kjell Verleysen en Jeroen D’Hondt zijn de advocaten van de minderjarige en zullen samen de verdediging op zich nemen. “Het onderzoek is op dit moment nog lopende, maar onze cliënt zal meewerken aan het onderzoek", klinkt het. “Hij beseft heel goed de ernst van de feiten en wil ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar het was nooit de bedoeling om het slachtoffer effectief om het leven te brengen", aldus Verleysen en D’Hondt. Meer informatie kunnen de advocaten op dit moment niet prijsgeven.

