Derde keer speedgolf op De Kluizen: “Volgend jaar Belgisch kampioenschap in Aalst?”

Met ‘semi-speedgolf’ in de voormiddag stond een snelwandel-versie per duo op het agenda. “In een team van twee om beurten slaan en zonder te lopen toch een snel rondje golfen neerzetten”, vertelt organisator Filip Beerens. “Deze instapformule van ‘snel golfen’ trok vooral familiale duo’s aan - man en vrouw, papa en dochter - maar was eveneens een leuke ervaring voor enkele duo’s die ervoor nooit hadden samen gespeeld”, zegt Filip.

Lopen toegestaan

Bij het individuele speed golf in de namiddag was lopen uiteraard wel toegestaan. Rechttoe rechtaan zo snel mogelijk 9 holes uitspelen in zo min mogelijk slagen. De snelste deelnemer, Frederick Vergotte, deed dit in 21 minuten 16 seconden, maar was daarmee verre van winnaar, omdat hij te veel slagen nodig had om zijn rondje te klaren. Uiteindelijke winnaar met 24 minuten 43 seconden en 37 slagen was Filip Beerens. “Aangezien ik zelf organisator ben van speedgolf op De Kluizen werd de prijs doorgeschoven naar de tweede. Jan Cardon wist zichzelf te verrassen met 39 slagen in 32 minuten 34 seconden en speelde al lopend zelfs beter dan zijn eigen handicap”, zegt Filip. Drie juniors gingen met de netto prijzen lopen na verrekening van handicap: Lilly-Rose Beerens (11 jaar), Emeric Blomme (9 jaar), Michael Lambrecht (10 jaar).