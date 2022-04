Derde gewapende overval op korte tijd in Aalst: gemaskerde daders bedreigen uitbater met machete

HerdersemOp de Koekeroel in Herdersem is donderdagavond een supermarkt overvallen door twee gemaskerde daders. Twee mannen betraden de winkel en bedreigden de uitbater met een machete. Die moest al het geld uit de kassa afgeven en enkele pakken sigaretten. De buit bedraagt in totaal 3.000 euro. “Ik was in shock na de feiten", zegt uitbater Mohammed Afdzla.

De feiten speelden zich af in Herdersem omstreeks 21.45 uur, vlak voor sluitingstijd van buurtsupermarkt Capri. Twee mannen, gemaskerd in het zwart en met handschoenen aan betraden de winkel en gingen meteen achter de kassa naast de uitbater staan. “Ik was op dat moment bezig met afsluiten en had hen helemaal niet zien binnenkomen", vertelt Mohammed. “Met een soort van machete bedreigden ze mij en vroegen ze de inhoud van de kassa. Ze namen ook meteen enkele pakken sigaretten mee en vertrokken nadien meteen.”

De daders spraken amper een woord, en vertrokken vrij snel terug opnieuw. De dader met de machete bedreigde de uitbater, zijn kompaan stond op de uitkijk aan de deur. “Voor zover ik kon zien waren het zeker geen oudere personen, ze spraken ook bijzonder weinig Nederlands, maar waren echt wel goed voorbereid. Enkel hun ogen waren zichtbaar, voor de rest waren ze volledig in het zwart gekleed en hadden ze ook zelf handschoenen aan", zegt de uitbater.

Mohammed is normaal niet alleen in de zaak om af te sluiten, maar gisteren was dat wel het geval. “Misschien als ik niet alleen was, zouden de daders nooit binnengekomen zijn", klinkt het. De schrik zit er bij de uitbater nu wel in. “Ik zit hier nu al enkele jaren en heb dit nog nooit meegemaakt. Herdersem is normaal zo een rustig dorpje waar iedereen bijzonder vriendelijk is en nu gebeuren deze zware feiten. Ik ben in shock en de schrik zit er toch wel in.”

Na de overval verwittigde Mohammed meteen een vriend die de politie kon bellen. Zij kwamen snel ter plaatsen en zochten de omgeving nog af, maar van de daders is geen enkel spoor. In de buurtsupermarkt hangen wel camera’s, die de hele overval gefilmd hebben. “Ik heb de beelden meteen overgemaakt aan de politie en zij gingen dit onderzoeken, maar het zijn volgens mij wel professionals die weten wat ze doen.”

Het is al de derde overval op korte tijd in Aalst en deelgemeenten. Eerder deze week werd er in Nieuwerkerken-Dorp nog een apotheker met geweld overvallen, een week voordien werd er in de Fonteinstraat in Aalst ook een man overvallen. De manier van werken blijkt dezelfde, maar voorlopig heeft de politie geen aanwijzingen dat de drie overvallen met elkaar te maken hebben. “We bevestigen alle drie de feiten, maar op dit moment is er geen aanwijzing dat er een link is met de overvallen", aldus de politie. “Meer informatie kunnen we niet geven op dit moment over het onderzoek.”