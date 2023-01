Dennis De Wolf ontwerpt carnavalsaffiche 2023: “Op naar een feest van drie dagen, me veil hoempapa!”

In de Foyer van CC De Werf is de carnavalsaffiche onthuld. De affiche van Dennis De Wolf kwam in het najaar van 2021 al als laureaat uit de wedstrijd, maar ging noodgedwongen nog een jaartje de koelkast in. Dennis is uiteraard een bekende naam in het carnavalsmilieu. Hij ontwierp de winnende affiche in 2014 al een keer en werd twee jaar later ook prins carnaval.