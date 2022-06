Dendermonds burgemeester Piet Buyse op bezoek bij de Aalsterse pijnders van Toneelatelier Aalst

Toneelatelier Aalst speelt ‘De pijnders’. Het stuk van Arne Sierens gaat over zes mannen die zich voorbereiden op de jaarlijkse processie in hun dorp. Een ideaal stuk om te brengen in een jaar dat het Ros Beiaard uitgaat. De ploeg van Toneelatelier Aalst, onder leiding van regisseur Stefaan De Winter, maakte enkele kleine aanpassingen aan de theatertekst, waardoor het zich afspeelt in Dendermonde en de pijnders zich voorbereiden op de Ros Beiaardommegang.

Uitstel maar geen afstel

“Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ‘De pijnders’ gespeeld ging worden in mei 2020, net als de Ros Beiaardommegang. Corona stak echter een stok tussen de wielen: de Ommegang werd uitgesteld naar 2021 en dus moest Toneelatelier Aalst volgen. Maar ook in 2021 kon de voorstelling niet doorgaan. Na drie jaar repeteren, het langste repetitieproces ooit in Toneelatelier Aalst, mochten de pijnders in mei 2022 eindelijk het podium opkruipen”, zegt Toneelatelier Aalst.

Piet Buyse op bezoek

In hun hoedanigheid van pijnders werden de zes acteurs gevraagd door de Draeckenieren om op zaterdag 14 mei het Ros Balatum te begeleiden door de straten van Aalst. Bij deze gelegenheid was Piet Buyse ook aanwezig. De acteurs spraken de burgemeester aan en nodigden hem uit om naar de Aalsterse pijnders te komen kijken. “Piet Buyse reageerde onmiddellijk heel enthousiast en beloofde dat hij zou komen kijken. Politiekers en beloften: we gingen ervan uit dat het bij woorden zou blijven. We waren dan ook aangenaam verrast om zijn naam effectief op onze reservatielijst te zien verschijnen”, zegt Arno Van Den Brulle, een van de acteurs.

Een week na de Ros Beiaardommegang zat Piet Buyse in de zaal en hij was lovend over de Aalsterse pijnders. “Toen Arne Sierens het stuk destijds schreef, kwam hij in Dendermonde inspiratie opdoen”, zegt Piet Buyse. “Wij vertelden hem alles over de pijnders, het intensieve trainingsproces, de verbinding, de schoonheid van onder het Ros te staan, … Het is mij toen jammer genoeg niet gelukt om de voorstelling te gaan bekijken, dus was ik heel blij dat ik de kans kreeg om het stuk hier te zien.”