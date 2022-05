Dendermondenaren kleven reclame voor Ros Beiaardommegang op auto van Aalsterse burgemeester: “Het dorp d. is zot van glorie”

“Heerlijk toch, die historische rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde?”, zegt de burgemeester van Aalst. “Het dorp d. is zot van glorie. Eind deze maand is er in een naburig dorp veel te doen over de rondgang van een pony in de dorpsstraten. Zaterdagavond laatstleden begaf ik me in het hol van de leeuw om daar in duel te gaan met een Dendermondse delegatie over de verhouding tussen Aalst en Dendermonde. Manmoedig heb ik me namens de Aalstenaars samen met sidekick Draeckenier Filip Van De Winkel verweerd tegen laaghartige aanvallen van Piet Buyse en Jozef Dauwe, op ons alleraardigst Ros Balatum.”