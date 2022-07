Deluxe Burger viert 10de verjaardag met pop-up in de Kattestraat: “Tot eind september, met een mooi terras voor de deur”

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van een vintage markt tot 2Fabiola: met deze 7 tips in de Dender­streek en de Vlaamse Ardennen geniet je optimaal van de nationale feestdag

Heb jij nog geen plannen voor de nationale feestdag op 21 juli? Daar komt met deze tips in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen ongetwijfeld snel verandering in. Van een vintage markt in Oudenaarde tot een concert van 2Fabiola in Denderleeuw: met deze 7 tips in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen haal je alles uit je feestdag.

8:25