Deliveroo en carnavalswinkel Las Fiestas slaan handen in mekaar: “Bestel je favoriete Halloweenkostuum op DeliverBOOO”

AalstDeliveroo slaat de handen in elkaar met dé feestkenner in Vlaanderen: Las Fiestas in Gent en Aalst. In deze steden kan je dan ook gedurende het weekend van Halloween jouw favoriete Halloweenkostuum bestellen via de DeliverBOOO Aalst of Gent e-shop op Deliveroo.be of in de app. Voor het eerst in zijn bestaan, biedt de bezorgservice smakelijke food kostuums aan: van een fles ketchup en een hotdog tot een shrimp cocktail en een sushirol.

Naar aanleiding van Halloween komt Deliveroo op de proppen met een exclusieve Deliverbooo shop waar je last-minute jouw verkleedkostuum kan bestellen. “En Deliveroo zou Deliveroo niet zijn als ze niet vasthouden aan hun core: food. Ga jij verkleed als een fles ketchup? Een sushirol of een hotdog?”, zegt Deliveroo. “Of je er nu enthousiast aan meedoet of het griezelen aan je laat voorbij gaan: in België is Halloween steeds populairder. Je kunt niet langer om de versiering in de winkels heen, angstaanjagende Halloweenhapjes worden je voorgeschoteld en voor je het weet gaat de deurbel voor een trick or treat! En wie zegt nou nee tegen een verkleedpartijtje?”

“Toen Deliveroo contact met ons opnam dachten we ‘geest-ig, een samenwerking met Deliveroo! Samen geven we een spooktaculaire boooo-st aan Halloween!”’. We waren blij verrast dat ze bij ons aanklopten, want ook wij zetten bij Las Fiestas alles in teken van de wensen van klant. Zoals Deliveroo de trends in food volgt, volgen wij deze in partyland! We zijn dan ook verheugd dat we voor Halloween ons aanbod in Aalst en Gent via de bezorgservice ter beschikking kunnen stellen voor last-minute griezelplezier!”, zegt Astrid Verbraekel, eigenaar van Las Fiestas in Aalst, Gent, Halle en Kontich.

“We zijn enorm verheugd dat we deze samenwerking hebben kunnen opzetten met Las Fiestas. Deliveroo is meer dan welke bezorgservice gepassioneerd door eten en we denken creatief na hoe we ook (non) food gerelateerde opties die niet permanent in ons aanbod zit aan te bieden. Op die manier leveren we steeds de beste, maar ook meest verrassende selecties aan onze klanten”, zegt Morena Krcmar, Marketing manager bij Deliveroo

Van vrijdag 28 oktober tot maandag 31 oktober kun je jouw favoriete food Halloweenkostuum bestellen via DeliverBOOO Aalst en DeliverBOOO Gent op Deliveroo.be of in de app.

