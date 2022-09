Defecte vrachtwagen in Aalst veroorzaakt hinder op E40 richting Kust

Aalst Kaaswinkel in Korte Zoutstraat is nu Het Drumhuis: “Geen klassieke muziek­school, maar drumlessen voor jong en oud”

Vroeger kon je in dit winkelpand in de Korte Zoutstraat in Aalst terecht voor lekkere kaasplanken vol artisanale producten, maar de kaaswinkel is niet meer. De toonbank maakte plaats voor twee drumstellen. Hier kan je voortaan drumles volgen bij Jonathan Roseleth (33) van Drumhuis Aalst.

2 september