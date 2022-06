Deense vertaling van ‘De Kapellekensbaan’ van Louis Paul Boon: “Kapelgade”

In de BoonBerichten van het Louis Paul Boongenootschap wordt er aandacht besteed aan de Deense vertaling. “Bij uitgeverij Jensen & Dalgaard verscheen onlangs de Deense vertaling van De Kapellekensbaan. Het is een kloeke uitgave geworden in hardcover. De vertaling is van de hand van Miriam Boolsen die eerder het werk van de Nederlandse auteur Nescio vertaalde”, zo meldt het Boongenootschap.

“Zij schreef op de website van Literatuur Vlaanderen: ‘Met Boon had ik opnieuw met een schrijver te doen met een bijzondere en eigenzinnige opvatting over literatuur, taal en wat er op papier mogelijk is – wat de kunst der letteren mag en durft en kan. Als vertaler wil ik graag dat een schrijver iets te zeggen heeft, maar meer nog dan dat wil ik dat hij of zij een eigenzinnige manier van praten heeft, ik wil een stem horen, ik wil weten wie er tegen mij spreekt. (...) Wat ik wil is dat iemand iets waagt, dat de auteur durft te springen – want dan spring ik zó graag mee. Boon durft dat. Elke letter, elke bladzijde is weer een sprong in het niets en wie weet waar je belandt? Elke dag dat ik aan de vertaling werkte was onvoorspel- baar. Ik wist niet waar we heengingen, maar ik wist zeker dat we onderweg waren, boontje en ik’”, staat in het Boonbericht.