Deens kinderkledingmerk NAME IT opent winkel in Aalst: “Achtste filiaal in België”

“Het Deense kinderkledingmerk NAME IT voor echte cool kids dat wereldwijd actief is, is volop bezig aan een opmars in België. Zo opent het achtste filiaal op donderdag 23 juni haar deuren in de Nieuwstraat 26 in Aalst. Het merk zet naast mooie stuks aan zachte prijzen, ook vooral in op duurzamere materialen”, zo zegt de winkel.

“NAME IT ontwerpt al meer dan 30 jaar mooie en betaalbare kinderkleding voor coole kiddo’s van 0 tot 12 jaar. De collecties kenmerken zich steevast door speelse en trendy stuks met een sterke focus op denim, altijd met comfort, duurzaamheid en kwaliteit in het achterhoofd. Sinds augustus 2021 heeft het merk ook eigen winkels in België. Na succesvolle openingen in o.a. Wijnegem Shop Eat Enjoy, Hasselt, Brugge en Gent, opent NAME IT een achtste filiaal in Aalst (Nieuwstraat 26). In de nieuwe NAME IT-winkel zijn de 3 lijnen verkrijgbaar: baby, mini en kids. Maten lopen van maat 50 tot en met maat 152, behalve de basisbroeken, die zijn beschikbaar tot en met maat 164", aldus NAME IT.