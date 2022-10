‘De Zwarte Kat’ is niet meer, uitbater opent aan de overkant van de Kerkstraat restaurant ‘Steven’: “Met prachtig zicht op de Grote Markt”

In het pand waar vroeger ‘Mister Minit’ gevestigd was, kan je voortaan tafelen met zicht op de volledige Grote Markt. “Het restaurant heet ‘Steven’, want de naam ‘De Zwarte Kat’ is gebonden aan de locatie. Het is de naam van het orgel dat daar vroeger stond. Het orgel heeft daar gestaan, niet hier. Het is een nieuw elan. Na 28 jaar in De Zwarte Kat zeiden de meeste mensen toch al ‘we gaan eten bij Steven’, vandaar de naam van het restaurant”, vertelt Steven De Bruyn. Het is een prachtig hoekpand. “Het was ofwel De Zwarte Kat vernieuwen, of iets helemaal nieuws starten. Dit pand vraagt om er een horecazaak van te maken, zowel qua locatie en uitzicht. Je hebt hier zicht op de volledige Grote Markt”, zegt Steven.