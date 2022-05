De Werf in regenboogkleuren op Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie

Schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) deelde het beeld op Instagram. “Love is love”, schreef hij erbij. Nog tot 23 mei hangen ook regenboogvlaggen aan het historische stadhuis aan de Grote Markt en het nieuw administratief centrum aan het Werfplein. In kunstencentrum Netwerk was er een film- en debatavond rond Gender en Cultuur en in Utopia een lezing voor leerkrachten over gender- en seksuele identiteit in kinder- en jeugdliteratuur.