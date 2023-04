De vergeten ‘beschavingsschool’ van Gijzegem: “Kolonialen gijzelden Congolese kinderen en stelden hen hier tentoon”

Weinigen weten het, maar het is echt gebeurd. Eind 19de eeuw opende in Gijzegem bij Aalst een instituut om Congolese kinderen te ‘beschaven’. Kolonialen namen die jongens en meisjes mee als gijzelaars om zo de lokale leiders in hun greep te houden. Het leidde tot grote menselijke drama’s. “Waarom geen herinneringsplaket of straatnaambord om dit verleden niet te vergeten?”, zegt leerkracht Wouter Van Der Spiegel, die tijdens zijn onderzoek van de ene verbazing in de andere viel.