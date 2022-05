De sfeer van de grote dagen in Pierre Cornelisstadion: “Pre-matchparty vanaf 17.30 uur!”

Aalst VELOVEILIG. 30% vindt het veilig fietsen in Aalst: “Afgelopen jaren zijn we een nieuwe weg ingeslagen”

Uit de resultaten van onze VeloVeilig-rondvraag blijkt dat 30 procent van de Aalstenaars het veilig fietsen vindt in zijn buurt. Dat kan beter. Met de invoering van een fietszone, fietsstraten en een circulatieplan is Aalst wel op weg om een fietsstad te worden, maar er moeten nog enkele stappen gezet worden. “De cijfers van het fietsrapport zijn op dit ogenblik zeker niet zoals we die zouden willen”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

