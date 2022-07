De schatten van Vlieg in 't Gasthuys in Aalst: gratis zoektocht voor kinderen in het museum

Aalst Nog tot september feesten in Kaai 17: “Een school heeft het gebouw gekocht, voor ons houdt het op”

Alweer gaat er een feestzaal dicht in Aalst. Op 17 september is er voor de laatste keer een event in Kaai 17 aan de Pierre Corneliskaai. Het gebouw is opgekocht door een school die volwassenenonderwijs aanbiedt. Kaai 17 was er actief sinds april 2008.

5 juli