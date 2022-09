De NWE Tijd brengt ‘De zaak Shell’ in De Werf: “De zaak die ons allen aanbelangt”

Aalst LEVENSVER­HAAL. Oud-directeur van de ‘Universi­toit van Moilebeik’ Willy (83) is niet meer: “Hij maakte van zijn moerbei­tuin een paradijs op aarde”

De vroegere directeur van de ‘Universitoit van Moilebeik’, Willy Keymeulen, is op 83-jarige leeftijd overleden. Willy was in Aalst niet alleen bekend als leraar en schooldirecteur, maar de laatste 30 jaar van zijn leven vooral om zijn ongeëvenaarde ‘moerbeituin’ midden in de stad. Op de Rechteroever bouwde hij samen met zijn vrouw Nora aan een paradijselijke tuin, vol zeldzame moerbeibomen van over de hele wereld. Hij had er zelfs een eigen kwekerij van zijderupsen. Elk jaar zette hij de tuindeuren open zodat iedereen kon meegenieten.

