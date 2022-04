De Luchtballon zet in op openluchteducatie: “Wekelijks met de kinderen naar ons speelbos”

Tijdens de paasvakantie is er weer hard gewerkt om het speelbos van de school nog mooier te maken. “De kinderen kunnen hier ravotten, lopen, rennen, springen, klauteren, dansen, zich verbergen,… Het is ook een plek waar jullie zelf kunnen zien, ruiken, voelen en doen. Van buiten spelen kan je alleen maar blij en vrolijk worden. Zoals de natuur zelf kunnen we hier ontluiken, opfleuren en openbloeien. Het is geen toeval dat deze woorden hun oorsprong vinden in de natuur. Ons bosje geeft ons ook schaduw en verkoeling en is eigenlijk een geweldige leerplek”, zegt directrice Ann De Naeyer.