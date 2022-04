De lievelingsplekken in Aalst van Stijn Van der Stockt (39): “Het Kravaalbos, dat is voor mij pure nostalgie”

Aalst Tereos Aalst stuurt duur advocaten­kan­toor af op omwonenden: “Het enige wat we gedaan hebben, is geurhinder gemeld”, zeggen de buren

Omwonenden die via een meldpunt geurhinder hebben gesignaleerd van de fabriek Tereos in Aalst, weten niet wat hen overkomt. Het bedrijf stuurde een duur advocatenkantoor op hen af en beschuldigt hen ervan reputatieschade toe te brengen door ‘misleidende posts op sociale media’. “Hallucinant, ik heb nog nooit iets over Tereos op sociale media gezet”, zegt een buurtbewoonster.

25 april